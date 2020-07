દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 08:43 PM IST

ભારતીય ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીની ફિટનેસ તેની માતા માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની હતી. કોહલીએ કહ્યું કે માતાને લાગ્યું કે વર્કઆઉટ પછી તેની ચરબી ઓછી થવાને કારણે તે બીમાર અને નબળી પડી રહ્યો છે. મયંક અગ્રવાલના લાઇવ ચેટ શો 'ઓપન નેટ્સ વિથ મયંક'માં કોહલીએ કહ્યું હતું કે, દરેક માતાની જેમ મારી માતા પણ મારા માટે ટેંશન કરે છે અને હું તેમને ખાતરી આપી શકતો નથી કે આ મારી ફિટનેસ છે.

બોર્ડ ઓફ કન્ટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઈન ઈન્ડિયા (BCCI)એ કોહલી અને મયંક વચ્ચે લાઇવ ચેટ શોનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. BCCIએ કેપ્શનમાં લખ્યું છે- જ્યારે વિરાટ કોહલીએ ફિટનેસ માટેની તૈયારી શરૂ કરી ત્યારે તેની માતા તેના વિશે શું વિચારતી હતી તે સાંભળો.

