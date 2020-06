દિવ્ય ભાસ્કર Jun 18, 2020, 10:04 PM IST

શ્રીલંકાના પૂર્વ કેપ્ટન અર્જુન રણતુંગા પછી હવે પૂર્વ રમતગમત મંત્રી મહિદાનંદા અલુથગામાએ દાવો કર્યો છે કે 2011 વર્લ્ડકપની ફાઇનલ મેચ ફિક્સ હતી. તેમણે કહ્યું કે ત્યારે હું સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર હતો તેમ છતા મને વિશ્વાસ છે કે આવું થયું હતું. તત્કાલિન કેપ્ટન કુમાર સંગાકારા અને બેટ્સમેન મહેલા જયવર્ધનેએ પૂર્વ મંત્રી પાસે આ મામલે પુરાવાની માંગણી કરી છે.

જયવર્ધનેએ ટ્વિટ કર્યું - લાગે છે ચૂંટણી નજીક આવી ગઇ છે તેથી સર્કસ શરૂ થઇ ગયું છે. આરોપ લગાવનાર નામ અને પુરાવા રજૂ કરે. મહિદાનંદા 2010થી 2015 સુધી રમતગમત મંત્રી હતા અને અત્યારે શ્રીલંકા સરકારમાં ઉર્જા મંત્રી છે. તેમણે શ્રીલંકાની સિરસા ટીવી સાથે વાતચીત દરમિયાન મેચ ફિક્સિંગની વાત કહી હતી.

Is the elections around the corner 🤔Looks like the circus has started 🤡 names and evidence? #SLpolitics #ICC https://t.co/bA4FxdqXhu