Jul 25, 2020

વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં બીજા દિવસના અંતે 6 વિકેટે 137 રન કર્યા છે. તે ઇંગ્લેન્ડથી 232 રન પાછળ છે. જેસન હોલ્ડર 24 અને શેન ડાઉરિચ 10 રને અણનમ છે. ઇંગ્લેન્ડ માટે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડ અને જેમ્સ એન્ડરનસને 2-2 વિકેટ, જ્યારે ક્રિસ વોક્સ અને જોફરા આર્ચરે 1-1 વિકેટ લીધી છે. ખરાબ પ્રકાશના લીધે દિવસ જલ્દી સમાપ્ત થયો હતો.

રોસ્ટન ચેઝ 9 રને બ્રોડની બોલિંગમાં LBW થયો હતો. તે પહેલા શાઇ હોપ 17 રને એન્ડરસનની બોલિંગમાં કીપર બટલરના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. એન્ડરસને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેને પાંચમી વખત આઉટ કર્યો છે. અન્ય કોઈપણ બોલર્સ કરતા વધુ. હોપે 64 બોલની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 2 ફોર મારી હતી. ક્રેગ બ્રેથવેટ 1 રને બ્રોડની બોલિંગમાં ફર્સ્ટ સ્લીપમાં રૂટના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ દાવમાં 369 રનમાં ઓલઆઉટ

ઇંગ્લેન્ડ ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 369 રનમાં ઓલઆઉટ થયું હતું. સ્ટુઅર્ટ બ્રોડે આક્રમક બેટિંગ કરતાં મેચનું મોમેન્ટમ ઇંગ્લિશ ટીમની તરફેણમાં શિફ્ટ કરી દીધું હતું. 280-8 પર બેટિંગ કરવા આવતા તેણે ઇંગ્લેન્ડ વતી ટેસ્ટ ક્રિકેટની ત્રીજી ફાસ્ટેસ્ટ ફિફટી મારી હતી. તેણે 45 બોલમાં 9 ફોર અને 1 સિક્સની મદદથી 62 રન કર્યા. તે રોસ્ટન ચેઝની બોલિંગમાં ડીપ-મિડવિકેટ પર બ્લેકવુડના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

ઇંગ્લેન્ડ માટે ટેસ્ટમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફટી:

રોચ 200 વિકેટ ઝડપનાર વિન્ડિઝનો નવમો બોલર

