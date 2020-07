દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 10:47 PM IST

વેસ્ટ ઇન્ડીઝે સાઉથહેમ્પટનના રોઝ બાઉલ ખાતેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને 4 વિકેટે હરાવી 3 ટેસ્ટની સીરિઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ચોથી ઇનિંગ્સમાં 200 રનનો પીછો કરતા વિન્ડિઝની શરૂઆત નબળી રહી હતી અને તેણે 27 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જોકે છઠ્ઠા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવેલા જર્મેન બ્લેકવુડે 95 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને ટીમને મેચ જીતાડી હતી. તેણે 154 બોલની ઇનિંગ્સ દરમિયાન કરિયરની 11મી ફિફટી ફટકારતાં 12 ફોર મારી હતી. તેના સિવાય રોસ્ટન ચેઝે 37 અને વિકેટકીપર શેન ડાઉરિચે 20 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડ માટે જોફરા આર્ચરે ત્રણ, બેન સ્ટોક્સે બે અને માર્ક વુડ એક વિકેટ લીધી હતી. બીજી ટેસ્ટ 16 જુલાઈએ માન્ચેસ્ટરમાં રમાશે.

West Indies is the only away team to chase a target of 200+ twice in England in this century🙌🏿🙌🏿🙌🏿#WIReady#ENGvWI#MenInMaroonpic.twitter.com/yCkqfao244