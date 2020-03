દિવ્ય ભાસ્કર Mar 28, 2020, 10:30 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI)એ કોરોના વાઈરસ સામે લડવા પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાં રૂપિયા 51 કરોડ યોગદાન આપવાની જાહેરાત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા જે PM-CARES ફંડ (પ્રધાનમંત્રી સિટિઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન ફંડ) શરૂ કરવામાં આવ્યું છે તેમા BCCI આ રકમ, જમા કરાવશે. BCCIએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, કોરોના વાઈરસ સામેની લડાઈ એ જાહેર આરોગ્યને લગતી એક સંકટની ઘડી છે ત્યારે BCCI આ કપરા સમયમાં દેશને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે.

NEWS : BCCI to contribute INR 51 crores to Prime Minister @narendramodi ji's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund



