Divyabhaskar.com Dec 26, 2019, 01:35 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વિઝ્ડને ગુરુવારે દાયકાના ટોપ-5 ખેલાડીઓનું નામ જાહેર કર્યું હતું. તેમાં ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. વિઝ્ડન અનુસાર, કોહલીએ પોતાની પ્રતિભાથી દરેક પડકારનો સામનો કર્યો છે. તેણે 2014ના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પછી બાંગ્લાદેશ સામેની ડે-નાઈટ ટેસ્ટ સુધી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ 5 વર્ષમાં તેણે 63ની એવરેજથી 5775 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 21 સેન્ચુરી અને 13 ફિફટીનો સમાવેશ થાય છે. 2019માં કોહલીએ ત્રણેય ફોર્મેટમાં 64.60ની એવરેજથી સૌથી વધુ 2455 રન બનાવ્યા છે. તેણે આ સાથે સતત ચોથી વાર કેલેન્ડર યરમાં 2000થી વધુ રન કર્યા છે.

એલિસા પેરી ટોપ-5માં સ્થાન મેળવનાર એકમાત્ર વુમન ક્રિકેટર

વિઝ્ડને ટોપ-5 ખેલાડીઓમાં કોહલી સિવાય ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટીવ સ્મિથ અને વુમન ક્રિકેટર એલિસી પેરીને સ્થાન આપ્યું છે. તે ઉપરાંત સાઉથ આફ્રિકાનો ફાસ્ટ બોલર સ્ટેન અને બેટ્સમેન એબી ડિવિલિયર્સને જગ્યા મળી છે.

Virat Kohli this decade:



🏏 5,775 more international runs than anyone else 🤯



🏏 22 more international hundreds than anyone else 😮 pic.twitter.com/u1ZA97ARRn