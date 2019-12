Divyabhaskar.com Dec 14, 2019, 02:28 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: શાર્દુલ ઠાકુરને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની ત્રણ વનડેની સીરિઝ માટે ભુવનેશ્વર કુમારની જગ્યાએ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. ભુવનેશ્વર ગ્રોઇન (જાંઘ) ઇન્જરીના લીધે ટીમની બહાર થયો છે. બીસીસીઆઈએ શનિવારે એક સ્ટેટમેન્ટમાં કહ્યું હતું કે, " ભુવનેશ્વરે દુખાવાની ફરિયાદ કર્યા પછી તેના સ્કેન કરાવવામાં આવ્યા હતા. બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમનું માનવું છે કે તેની જૂની ઇજા પરત ફરી છે અને હવે તેનું કમબેક પ્લાન કરવામાં આવશે."

