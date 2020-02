Divyabhaskar.com Feb 18, 2020, 10:17 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: સચિન તેંડુલકરને 2011 વર્લ્ડ કપ વિનિંગ મોમેન્ટ માટે મંગળવારે લોરેસ સ્પોર્ટીંગ મોમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો હતો. સચિનની આ મોમેન્ટને "કેરીડ ઓન ધ શોલ્ડર્સ ઓફ અ નેશનલ' શીર્ષક આપવામાં આવ્યું છે. તે સાથે જ સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનલ મેસી અને ફોર્મુલા વન ડ્રાઈવર લુઈસ હેમિલ્ટનને સંયુક્તપણે સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. એમએસ ધોનીની કપ્તાનીમાં ભારતે 2011માં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકાને 6 વિકેટે હરાવી વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

"This is a reminder of how powerful sport is and what magic it does to all of our lives."@sachin_rt gives a touching speech at the #Laureus20 awards. Tendulkar, who lifted the 2011 #CWC 🏆 with India, won the Laureus Sporting Moment Award 2000-2020.pic.twitter.com/WOfRakwGdS