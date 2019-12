Divyabhaskar.com Dec 22, 2019, 08:12 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: રોહિત શર્માએ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની મેચમાં રવિવારે ઓપનર તરીકે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. પોતાની ઇનિંગ્સમાં 9 રન પૂરા કરીને રોહિત એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રન કરનાર ઓપનર બની ગયો છે. રોહિતે આ મામલે શ્રીલંકાના સનથ જયસૂર્યાનો 22 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. જયસૂર્યાએ 1997માં ઓપનર તરીકે 2387 રન કર્યા હતા. રોહિતના વર્ષે ઓપનર તરીકે 2442 રન થઇ ગયા છે. તેણે પાંચ ટેસ્ટમાં 93.66ની એવરેજ અને ત્રણ સદીની મદદથી 556 રન કર્યા છે. 14 T-20માં 396 રન કર્યા છે. તેણે તે દરમિયાન ચાર ફિફટી મારી હતી. રોહિતે ત્રીજી વનડેમાં કરિયરની 43મી ફિફટી ફટકારતાં 63 રન કર્યા હતા. તેમજ લોકેશ રાહુલ સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 122 રનની ભાગીદારી કરી હતી.

