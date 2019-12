Divyabhaskar.com Dec 30, 2019, 12:17 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: અફઘાનિસ્તાનનો સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાન ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ T-20 લીગમાં 'કેમલ બેટ'થી રમ્યો હતો. ક્રિકેટમાં કેમલથી લાવનાર તે પ્રથમ ખેલાડી છે. રવિવારે એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર તરફથી રમતા રાશિદે 'કેમલ બેટ'ના ઉપયોગથી 16 બોલમાં 25 રન કર્યા હતા. બેટના પાછળના ભાગમાં બે જગ્યા ઊંચી છે અને ઊંટના પીઠ જેવી દેખાઈ છે. cric.com.au એ બેટ સાથે રાશિદનો ફોટો શેઅર કરીને લખ્યું હતું કે, આને કેમલ બેટ કહેવાય છે. રાશિદ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમે છે. ફ્રેન્ચાઈઝે cric.com.au ની ટ્વીટને રીટ્વીટ કરતા લખ્યું કે, આને IPL 2020માં પણ લેતો આવજે.

રાશિદે 15 રન આપીને બે વિકેટ લીધી

રાશિદે પોતાની ઇનિંગ્સમાં બે સિક્સ અને બે ફોર મારી હતી. તેણે બોલિંગ દરમિયાન ચાર ઓવરમાં 15 રન આપીને શોન માર્શ અને વિલ સડરલેન્ડની વિકેટ લીધી હતી. રાશિદના ઓલરાઉન્ડ દેખાવ થકી એડિલેડે મેલબોર્નને 18 રને હરાવ્યું હતું.

અમ્પાયરે આઉટ આપવાની જગ્યાએ નાક ખંજવાળવા લાગ્યો

મેચ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની હતી. 17મી ઓવરમાં રાશિદ બોલિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેની ગુગલી બ્યુ વેબ્સ્ટરના પેડ પર વાગી હતી. રાશિદે એલબીડબ્લ્યુની અપીલ કરી હતી. અમ્પાયર ગ્રેગ ડેવિડસને ધીરે-ધીરે આંગળી ઊંચી કરી પરંતુ અચાનકથી નાક ખંજવાળવા લાગ્યો હતો. રાશિદને લાગ્યું કે તેને આઉટ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અમ્પાયરે તેને સમજાવ્યો છે તે ઈશારો આઉટનો નહોતો.

👃☝️ @rashidkhan_19 was celebrating while the umpire was having a scratch. But the @StrikersBBL star believes the right call was made in the end #nosegate @BKTtires | #BBL09 pic.twitter.com/xu4ZmWkjlR