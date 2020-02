Divyabhaskar.com Feb 21, 2020, 02:42 PM IST

મુંબઈઃ ભારતના સ્પિન બોલર પ્રજ્ઞાન ઓઝાએ શુક્રવારે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટ્સમાંથી નિવૃતીની જાહેરાત કરી છે. પ્રજ્ઞાને એક પોસ્ટના માધ્યમથી આ વાતની માહિતી આપી છે. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને તમામ પ્રકારના પ્રથમ શ્રેણીના ક્રિકટમાં નિવૃતી લીધી છે. તેણે પોતાની પોસ્ટ દ્વારા તમામને ધન્યાવાદ આપ્યા અને આગળ વધવાની વાત કહી.

ઓઝાએ વર્ષ 2008માં બાંગ્લાદેશ સામે કરાચીમાં તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. બાદમાં તેે રાષ્ટ્રીય ટીમ તરફથી કુલ 48 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો અને 144 વિકેટ લીધી. પ્રજ્ઞાન વર્ષ 2013માં વેસ્ટઈન્ડીઝની સામે મુંબઈમાં તેની અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો હતો.

It’s time I move on to the next phase of my life. The love and support of each and every individual will always remain with me and motivate me all the time 🙏🏼 pic.twitter.com/WoK0WfnCR7