Divyabhaskar.com Mar 06, 2020, 04:28 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: એમએસ ધોની IPL 2020થી ક્રિકેટના મેદાન પર કમબેક કરશે. તે છેલ્લે જુલાઈ 2019માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વનડે વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં રમ્યો હતો. તે અત્યારે ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સની ટીમ સાથે ચેપોક સ્ટેડિયમમાં ટ્રેનિંગ કરી રહ્યો છે. તેણે શુક્રવારે નેટ્સમાં બેક ટૂ બેક પાંચ બોલમાં પાંચ સિક્સ મારી હતી. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ તમિલે આ વીડિયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો હતો.

BALL 1⃣ - SIX

BALL 2⃣ - SIX

BALL 3⃣ - SIX

BALL 4⃣ - SIX

BALL 5⃣ - SIX



ஐந்து பந்துகளில் ஐந்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட தல தோனி!



முழு காணொளி காணுங்கள் 📹👇



#⃣ "The Super Kings Show"

⏲️ 6 PM

📺 ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழ்

📅 மார்ச் 8

➡️ @ChennaiIPL pic.twitter.com/rIcyoGBfhE