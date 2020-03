Divyabhaskar.com Mar 10, 2020, 10:39 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક, રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશનના ખંઢેરી સ્ટેડિયમ ખાતે ચાલતી રણજી ટ્રોફી ફાઇનલમાં બીજા દિવસે કેરળના અમ્પાયર કેએન અનંથ પદમનભન બંને એન્ડ્સથી અમ્પાયરિંગ કરી રહ્યા છે. તેનું કારણ એ છે કે અમ્પાયર સી શમસુદીન ગઈ કાલે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. કેએન સાથે પિયુષ કક્કર સ્ટેન્ડ-ઈન અમ્પાયર છે. પરંતુ તે મહત્ત્વના નિર્ણય લઇ શકે કે કેમ તે અંગે ખાતરી ન હોવાથી કેએન બંને બાજુથી અમ્પાયરિંગ કરી રહ્યા છે. નોકઆઉટમાં ડિસિઝન રિવ્યુ (DRS) સિસ્ટમ પણ અવેલેબલ હોવાથી થર્ડ અમ્પાયર ગ્રાઉન્ડ પર આવી શકે તેમ નથી.

પ્રથમ દિવસના અંતિમે બોલે ઇજાગ્રસ્ત થયા

શમસુદીન ગઈ કાલે દિવસના અંતિમે બોલે વિકેટ પડી ત્યારે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ફિલ્ડિંગ ટીમે બોલ ફેંક્યો ત્યારે તેમનું ધ્યાન ન હોવાથી તેમને બોલ વાગ્યો હતો.

We wish umpire C Shamshuddin a speedy recovery. 💪💪



He is not officiating on Day 2⃣ after being hit on the opening day of the @paytm #RanjiTrophy #Final.



Video 👉https://t.co/Sc3ppBJPrC#SAUvBEN pic.twitter.com/v978SB9KvQ