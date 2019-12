Divyabhaskar.com Dec 19, 2019, 11:35 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 13મી સીઝનની હરાજી ગુરુવારે કોલકાતામાં થઇ હતી. હરાજીમાં અનકેપ્ડ પ્લેયર્સ પ્રિયમ ગર્ગ, યશસ્વી જયસ્વાલ, કાર્તિક ત્યાગી અને વિરાટ સિંહ માટે ફ્રેન્ચાઈઝ વચ્ચે પડાપડી થઇ હતી. બધા ક્રિકેટર્સ સામાન્ય બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે. પ્રિયમના પિતાએ દૂધ વેચીને ક્રિકેટ કોચિંગ કરાવ્યું હતું, જયારે યશસ્વી એકસમયે પાણીપુરી વેચીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. પ્રિયમ અને વિરાટને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 1.90 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા. જયારે રાજસ્થાન રોયલ્સે યશસ્વી અને કાર્તિક ત્યાગીને અનુક્રમે 2.40 અને 1.30 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા. ચારેય ખેલાડીઓની બેસ પ્રાઇસ 20 લાખ રૂપિયા હતી.

પ્રિયમના પિતા ડ્રાઈવર છે

મેરઠના પ્રિયમ ગર્ગને આવતા વર્ષના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં કેપ્ટ્ન તર્રીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તે બેટ્સમેન છે. તેના પિતા નરેશ ગર્ગ દૂધ વેચીને પ્રિયમના રમવા માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરતા હતા. તેઓ સ્વાસ્થ્ય વિભાગમાં ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરે છે. પ્રિયમે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં બેવડી સદી અને લિસ્ટ-Aમાં સદી મારી છે.

17 old Yashasvi Jaiswal used to sell pani puris on the streets for a living 2 years ago. Today this talented cricketer is bought by a franchise in the #IPL2020Auction for 2.40 crores. Fantastic & inspirational story 🙏 #IPL really is a place where dreams come true👍 #ting 🏏