Divyabhaskar.com Jan 18, 2020, 05:09 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર બાપૂ નાડકર્ણીનું 86 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમણે શુક્રવારે મુંબઇમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. નાડકર્ણીએ 1955માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે દિલ્હી ટેસ્ટમાં ડેબ્યુ કર્યું હતું, તેમજ પોતાની છેલ્લી મેચ 1968માં ઓકલેન્ડમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમ્યા હતા. તેમણે 1963–64 માં ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મદ્રાસ (હવે ચેન્નાઈ) ટેસ્ટમાં સતત 21 ઓવર મેડન નાખી હતી. ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સમાં તેમનો બોલિંગ સ્પેલ હતો: 32-27-5-0. બીજા ઇનિંગ્સમાં તેમને બે સફળતા મળી હતી. આખી મેચનો તેમનો બોલિંગ સ્પેલ હતો: 38-31-11-2

ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન સુનિલ ગાવસ્કરે શુક્રવારે ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાની બીજી વનડે પછી રાજકોટમાં કહ્યું કે, "તે અમારા ઘણા પ્રવાસમાં સહાયક મેનેજર તરીકે આવ્યા હતા. તે ખૂબ જ પ્રોત્સાહક હતા. તેમનો પ્રિય શબ્દ જે અમે બધા તેમની પાસેથી શીખ્યા- ‘છોડો મત’ [છોડશો નહીં]. બાપૂ એ જમાનામાં રમતા હતા, જ્યારે ગ્લવ્સ અને જાંઘના પેડ્સ સારા ન હતા, ખૂબ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ નહોતા અને તેમ છતાં જયારે બોલ વાગતો હતો તો તેઓ ક્રિઝ છોડીને જતા નહીં. કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે- છોડો મત, તમે ભારત માટે રમી રહ્યા છો. તે વસ્તુ અમે તેમની પાસેથી શીખી."

ગાવસ્કરે વધુ ઉમેરતા જણાવ્યું કે, તેઓ જ્યારેપણ ટૂર પર હતા ત્યારે સ્ટ્રેટેજી બનાવવામાં ખૂબ જ મદદગાર થતા. લંચ બ્રેક અથવા ટી બ્રેક સમયે, તે કહેતા કે જો તમે ફિલ્ડિંગ કેપ્ટન છો તો આ પ્રયાસ કરો. આ બોલરને બોલિંગ આપો, અથવા આ બોલરને રાઉન્ડ ધ વિકેટથી બોલિંગ કરવાનું કહો. તે એક ફેન્ટાસ્ટિક માણસ હતા. ભારતીય ક્રિકેટે એક ચેમ્પિયન ખેલાડી ગુમાવ્યા છે. સંદીપ પાટિલના માથામાં (લેન પેસ્કોનો બાઉન્સર) બોલ વાગ્યો ત્યારબાદ તે ફરી બેટિંગ કરવા આવ્યા તે પાછળ બાપૂ મુખ્ય વ્યક્તિ હતા. તેઓ સંદીપને કહેતા રહ્યા કે, ‘કોઈ ફરક પડતો નથી, તમે અહીં છો અને તમારે બહાર જઈને ફરી બેટિંગ કરવી જોઈએ’. આ પ્રવાસ પર બાપુજી સહાયક મેનેજર હતા. સંદીપે આગામી ટેસ્ટ મેચ (એડિલેડ)માં 174 રન બનાવ્યા હતા, કારણ કે બાપુજી સતત તેમની સાથે હતા.

નાડકર્ણીએ 191 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચમાં 500 વિકેટ લીધી હતી

નાડકર્ણી ડાબોડી- બેટ્સમેન અને સ્પિનર ​​હતા. તેમણે ભારત તરફથી 41 ટેસ્ટમાં 1414 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન, કુલ 88 વિકેટ પણ લીધી હતી. તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 43 રનમાં 6 વિકેટ ઝડપી તે હતું. તેમણે મુંબઇ તરફથી 191 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચમાં 500 વિકેટ લીધી હતી. આ સમય દરમિયાન 8880 રન પણ કર્યા હતા.

1960-61માં પાકિસ્તાન સામે ઇકોનોમિક બોલિંગ કરી હતી

નાડકર્ણીએ 1960-61 માં પાકિસ્તાન સામે 32 ઓવરમાં માત્ર 23 રન આપ્યા હતા. ત્યાર 24 ઓવર મેડન નાખી હતી. જોકે એકપણ વિકેટ પણ મળી નહોતી. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 34 ઓવરમાંથી 24 ઓવર મેડન નાખી હતી, તેમજ 24 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી.

પૂર્વ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે નાડકર્ણીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, "શ્રી બાપુ નાડકર્ણીના અવસાન વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુખ થયું. હું ટેસ્ટમાં તેમના સતત 21 મેડન ઓવરનો રેકોર્ડ સાંભળીને મોટો થયો. તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી સંવેદના છે."

Very sad to hear about the demise of Shri Bapu Nadkarni. I grew up hearing about the record of him bowling 21 consecutive maiden overs in a Test. My condolences to his family and dear ones.

Rest in Peace Sir🙏. pic.twitter.com/iXozzyPMLZ