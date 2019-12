Divyabhaskar.com Dec 22, 2019, 03:53 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારત સામેની ત્રીજી વનડેમાં કટક ખાતે 32 ઓવરમાં 4 વિકેટે 145 રન કર્યા છે. કાયરન પોલાર્ડ 0 રને અને નિકોલસ પૂરન 5 રને રમી રહ્યા છે. શિમરોન હેટમાયર નવદીપ સૈનીની બોલિંગમાં ડીપ સ્કવેર લેગમાં કુલદીપ યાદવના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તેણે 33 બોલમાં 2 ફોર અને 2 સિક્સની મદદથી 37 રન કર્યા હતા. તે પછી સૈનીએ ચેઝને યોર્કર નાખીને બોલ્ડ કર્યો હતો. ચેઝે 48 બોલમાં 3 ફોરની મદદથી 38 રન કર્યા હતા.

શાઈ હોપ શમીની બોલિંગમાં બોલ્ડ થયો હતો.તેણે 50 બોલમાં પાંચ ફોરની મદદથી 42 રન કર્યા હતા. તે પહેલા એવીન લુઈસ 21 રને રવિન્દ્ર જાડેજાની બોલિંગમાં લોન્ગ-ઓન પર નવદીપ સૈનીના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તેણે 50 બોલની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 3 ફોર મારી હતી.

વેસ્ટ ઇન્ડિઝ માટે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ વનડે રન:

ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ભારતના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની ત્રીજી વનડેમાં કટક ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. નવદીપ સૈની પોતાની ડેબ્યુ મેચ રમી રહ્યો છે, તેને ઈજાગ્રસ્ત દિપક ચહરની જગ્યાએ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. ભારત કટકમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ક્યારેય હાર્યું નથી અને આજે તેની નજર સતત 10મી સીરિઝ પર રહેશે. વિન્ડીઝ 2006થી ભારતને વન-ડે સીરિઝમાં હરાવી શક્યું નથી. ટીમ ઈન્ડિયાને ઘરઆંગણે છેલ્લે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2-3થી હરાવ્યું હતું. એવામાં વિન્ડીઝ ટીમ પણ આ અંતિમ મેચ જીતવા માગશે.

ભારતની પ્લેઈંગ 11: રોહિત શર્મા, લોકેશ રાહુલ, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, ઋષભ પંત, કેદાર જાધવ, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ શમી,

નવદીપ સૈની અને શાર્દુલ ઠાકુર.

વિન્ડીઝની પ્લેઈંગ 11: એવીન લુઈસ, શાઈ હોપ, શિમરોન હેટમાયર, રોસ્ટન ચેઝ, નિકોલસ પૂરન, કાયરન પોલાર્ડ, જેસન હોલ્ડર, કીમો પોલ, અલઝારી જોસેફ, ખેરી પિઅરે અને શેલ્ડન કોટરેલ



We have a debutant in the house! Navdeep Saini will make his ODI debut in Cuttack. 👏👏#INDvWI #TeamIndia @paytm pic.twitter.com/jaEA6PVe7x