ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી હતી, મેચમાં એકપણ બોલ નાખવામાં આવ્યો નહોતો

બંને ટીમ વચ્ચે ત્રણ મેચની સીરિઝની બીજી T-20 7 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાશે

Divyabhaskar.com Jan 05, 2020, 10:21 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગુવાહાટીના બરસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતેની પ્રથમ T-20 વરસાદના લીધે રદ થઇ છે. ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ વરસાદ પડતા મેચ શરૂ થઇ ન હતી. અમ્પાયરે 3 વાર નિરીક્ષણ કર્યું હતું, પરંતુ પિચ ભીની હોવાથી મેચ ન રમાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફે પિચ સૂકાવવા હેર ડ્રાયર અને ઈસ્ત્રીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જોકે તેમ છતાં મેચ શરૂ થઇ શકી ન હતી. બંને ટીમ વચ્ચે બીજી T-20 7 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાશે.

Not the news that we would want to hear, but the 1st T20I between India and Sri Lanka has been abandoned due to rain.



See you in Indore #INDvSL pic.twitter.com/72ORWCt2zm — BCCI (@BCCI) January 5, 2020

The waiting game continues. Next inspection at 9 PM IST.#INDvSL https://t.co/53G5EicMe7 — BCCI (@BCCI) January 5, 2020

Update - It has stopped raining and we will have an inspection at 8.15 PM IST.



Stay tuned #INDvSL — BCCI (@BCCI) January 5, 2020

UPDATE - It has started to rain here and we will have a delayed start ☹️#INDvSL — BCCI (@BCCI) January 5, 2020

જસપ્રીત બુમરાહ અને શિખર ધવન વાપસી કરી. ભારતના સ્ક્વોડમાંથી મનીષ પાંડે, સંજુ સેમસન, યૂઝવેન્દ્ર ચહલ અને રવિન્દ્ર જાડેજાને પ્લેઈંગ 11માં સ્થાન મળ્યું ન હતું. બીજી તરફ શ્રીલંકાએ પોતાની ટીમમાં અનુભવી એન્જલો મેથ્યુઝને સ્થાન આપ્યું નથી.

ભારતની પ્લેઇંગ 11: શિખર ધવન, લોકેશ રાહુલ, વિરાટ કોહલી (કપ્તાન) , શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સુંદર, કુલદીપ યાદવ, શાર્દુલ ઠાકુર, નવદીપ સૈની અને જસપ્રીત બુમરાહ

શ્રીલંકાની પ્લેઇંગ 11: ગુનતિલકા, ઓ ફર્નાન્ડો, આવિષ્કા ફર્નાન્ડો, રાજપક્ષ, કુશલ પરેરા (વિકેટકીપર), ધનંજય સિલ્વા, શનકા, ઇસુરુ ઉદના, હસરંગા, લસિથ મલિંગા (કપ્તાન) અને કુમારા