સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 5 T-20 સીરિઝની પહેલી મેચ આવતીકાલે ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્કમાં રમાશે. બીજી મેચ 26 જાન્યુઆરીએ ઓકલેન્ડ, ત્રીજી 29એ હેમિલ્ટન, ચોથી 31એ વેલિંગ્ટન અને પાંચમી 2 ફેબ્રુઆરીએ માઉન્ટ મોનગનુઈ (ટોરંગા)માં રમાશે. ટોરંગામાં પ્રથમ બેટિંગ કરનાર ટીમ 8માંથી 7 મેચ જીતી છે. એક મેચમાં રિઝલ્ટ આવ્યું નહોતું. જ્યારે વેલિંગ્ટનમાં ચેઝ કરનાર ટીમ 12માંથી 7 મેચ જીતી છે. 5માં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભારતની તાકત

ભારતીય ટીમમાં કેપ્ટન વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને લોકેશ રાહુલ સારા ફોર્મમાં છે. તે ટીમની તાકત છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ વનડેમાં વિરાટે 61ની એવરેજથી 183, રોહિતે 57ની એવરેજથી 171 અને રાહુલે 48.66ની એવરેજથી 146 રન કર્યા હતા.

ભારતની નબળાઈ

ભારતીય સ્પિનર્સ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફ્ળ રહ્યા છે. તે વધુ રન આપી રહ્યા છે અને સામે તેમની વિકેટ પણ મળતી નથી. છેલ્લી 3 વનડેમાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને કુલદીપ યાદવને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તક મળી હતી. બંનેએ 3 મેચમાં સાથે મળીને 7 વિકેટ લીધી હતી. તે દરમિયાન તેમણે 58 ઓવરમાં 325 રન આપ્યા હતા.

