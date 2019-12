Divyabhaskar.com Dec 15, 2019, 02:35 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની પ્રથમ વનડેમાં ચેન્નાઇના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે 14 ઓવરમાં 2 વિકેટે 58 રન કર્યા છે. શ્રેયસ ઐયર 14 રને અને રોહિત શર્મા 26 રને રમી રહ્યા છે. લોકેશ રાહુલ શેલ્ડન કોટરેલની બોલિંગમાં મીડ-વિકેટ પર હેટમાયરના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. રાહુલે 15 બોલમાં 6 રન કર્યા હતા. તેના પછી કોહલી ચાર રને કોટરેલની જ બોલિંગમાં કટ એન્ડ બોલ્ડ થયો હતો.

વેસ્ટ ઇન્ડિઝે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

વેસ્ટ ઇન્ડિઝના કેપ્ટન કાયરન પોલાર્ડે ભારત સામેની પ્રથમ વનડેમાં ચેન્નાઇના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. ભારતે તાજેતરમાં વિન્ડીઝને T-20માં 2-1થી માત આપી હતી. ટીમ ઇન્ડિયા પોતાની છેલ્લી વનડે ઓગસ્ટમાં વિન્ડીઝ સામે જ રમ્યું હતું. ત્યારે ભારતે 2-1થી સીરિઝ પોતાના નામે કરી હતી. ચેન્નાઇમાં વિરાટ સેના ફરી એકવાર ફેવરિટ તરીકે મેદાને ઉતરશે. ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે પોતાની ડેબ્યુ મેચ રમી રહ્યો છે.

West Indies have won the toss and will bowl first in the 1st ODI. #INDvWI #TeamIndia pic.twitter.com/TE8GKqy4T4