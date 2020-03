Divyabhaskar.com Mar 12, 2020, 01:18 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ધર્મશાલા ખાતેની પ્રથમ વનડેમાં વરસાદના લીધે ટોસમાં વિલંબ થયો છે. અમ્પાયર્સ 1:15 વાગે ગ્રાઉન્ડનું નિરીક્ષણ કરવાના હતા પરંતુ વરસાદ ફરી ચાલુ થતા કવર્સથી ગ્રાઉન્ડને ઢાંકી દેવામાં આવ્યું છે.

