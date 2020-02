Divyabhaskar.com Feb 29, 2020, 04:52 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં ક્રાઈસ્ટચર્ચ ખાતે વિના વિકેટે 5 રન કર્યા છે. પૃથ્વી શો 4 રને અને મયંક અગ્રવાલ 1 રને રમી રહ્યા છે.

ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન કેન વિલિયમ્સને ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટમાં ક્રાઈસ્ટચર્ચ ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. કિવિઝે પોતાની ટીમમાં એક ફેરફાર કરતા સ્પિનર એજાઝ પટેલની જગ્યાએ નીલ વેગનરને ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. જ્યારે ભારતે પોતાની પ્લેઈંગ 11માં 2 ફેરફાર કર્યા છે. ઇશાંત શર્મા અને રવિચંદ્રન અશ્વિનની જગ્યાએ ઉમેશ યાદવ અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ થયો છે. મેચ ભારતીય સમયાનુસાર 4:45 વાગે થશે.

Kane Williamson has won the toss and elected to bowl at Hagley Oval. Neil Wagner comes into the XI for Ajaz Patel. 12-15 first ball. #NZvIND pic.twitter.com/6KaQJSziO8