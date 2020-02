Divyabhaskar.com Feb 08, 2020, 07:49 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત સામેની બીજી વનડેમાં ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે 4 ઓવરમાં વિના વિકેટે 7 રન કર્યા છે. માર્ટિન ગુપ્ટિલ 2 રને અને હેનરી નિકોલસ 3 રને રમી રહ્યા છે.

ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ભારતના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. કોહલીએ કહ્યું કે, મોહમ્મદ શમીને ટેસ્ટ સીરિઝને ધ્યાનમાં રાખતા આરામ આપવામાં આવ્યો છે. તેને નવદીપ સૈની રિપ્લેસ કરશે. જ્યારે કુલદીપ યાદવની જગ્યાએ યૂઝવેન્દ્ર ચહલને તક મળી છે. બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ઈશ સોઢી અને મિચેલ સેન્ટનરની જગ્યા કાઈલ જેમિસન અને માર્ક ચેપમેન રમી રહ્યા છે. જેમિસન કિવિઝ માટે વનડે રમનાર 197મો પ્લેયર બન્યો છે.

A toss win for India and Virat Kohli has opted to bowl first at @edenparknz. Santner out with a gastro bug picked up late this morning. Mark Chapman in. Kyle Jamieson to debut in his hometown. #NZvIND pic.twitter.com/SXNSEkh4ia