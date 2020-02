Divyabhaskar.com Feb 21, 2020, 05:03 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં વેલિંગ્ટના બેસીન રિઝર્વ ખાતે 1 વિકેટે 35 રન કર્યા છે. ચેતેશ્વર પુજારા 11 રને અને મયંક અગ્રવાલ 8 રને રમી રહ્યા છે. પૃથ્વી શો ટિમ સાઉથીના મિડલ અને ઓફ પર પિચ થયેલ બોલને ફૂટ મૂવમેન્ટ વગર લેગસાઈડ મારવા ગયો હતો. જોકે બોલ મૂવ થતા પૃથ્વી બોલ્ડ થયો. તેણે 18 બોલમાં 2 ફોરની મદદથી 16 રન કર્યા હતા.

ટેલર ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 100 ટેસ્ટ રમનાર ચોથો પ્લેયર બન્યો

રોસ ટેલર ત્રણેય ફોર્મેટમાં 100 મેચ રમનાર વર્લ્ડનો પ્રથમ પ્લેયર બન્યોછે. તેમજ સ્ટિફન ફ્લેમિંગ, ડેનિયલ વિટ્ટોરી અને બ્રેન્ડન મેક્કુલમ પછી કિવિઝ માટે 100 ટેસ્ટ રમનાર ચોથો પ્લેયર બન્યો છે. તેણે કહ્યું કે, "100મી ટેસ્ટમાં બધાને સારું પ્રદર્શન કરવું જ હોય છે. પરંતુ હું તેનું દબાણ લઈશ નહીં. આને અન્ય કોઈ ગેમની જેમ જ રમીશ. મને આશા છે કે હું સીરિઝની પહેલી મેચમાં ટીમ માટે જરૂરી યોગદાન આપીશ." 35 વર્ષીય ટેલર 231 વનડે અને 100 T-20 રમ્યો છે

