Divyabhaskar.com Feb 22, 2020, 05:23 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ વેલિંગ્ટનના બેસીન રિઝર્વ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારત પ્રથમ દાવમાં 165 રનમાં ઓલઆઉટ થયું છે. કિવિઝ માટે પોતાની પ્રથમ મેચ રમી રહેલા કાઈલી જેમિસન અને ટિમ સાઉથીએ બોલ સાથે શાનદાર દેખાવ કરતા 4-4 વિકેટ ઝડપી હતી. ભારત માટે અજિંક્ય રહાણેએ સર્વાધિક 46 રન કર્યા હતા. 122/5થી બીજા દિવસની શરૂઆત કરતા મહેમાન ટીમ 43 રન જ જોડી શકી હતી. ઋષભ પંત 19 રને રનઆઉટ થયો હતો, જ્યારે રવિ અશ્વિન ગોલ્ડન ડક સાથે પેવેલિયન ભેગો થયો હતો. મોહમ્મદ શમીએ દસમા ક્રમે 21 રનનું મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.

