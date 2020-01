Divyabhaskar.com Jan 24, 2020, 12:32 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત સામેની પ્રથમ T-20માં ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે 2 ઓવરમાં વિના વિકેટે 19 રન કર્યા છે. માર્ટિન ગુપ્ટિલ 10 રને અને કોલિન મુનરો 8 રને રમી રહ્યા છે.

ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ભારતના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ પાંચ T-20ની સીરિઝની પ્રથમ મેચમાં ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં ભારત અત્યાર સુધીમાં 5 T-20 રમ્યું છે અને તેમાંથી માત્ર એક જીત્યું છે. ભારતે 8 ફેબ્રુઆરી 2019ના ઓકલેન્ડમાં જ યજમાનને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. બંને દેશ વચ્ચે 11 T-20 રમાઈ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ 3 મેચમાં જીત મેળવી, જ્યારે 8માં હારનો સામનો કર્યો છે.

A toss win for India in the first T20I at @edenparknz and they will bowl first. @Martyguptill presenting Hamish Bennett his cap before play as he becomes Twenty20 BLACKCAP #83 #NZvIND pic.twitter.com/j3xLrE1MMe