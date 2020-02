Divyabhaskar.com Feb 05, 2020, 09:04 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં હેમિલ્ટનના સેદન પાર્ક ખાતે 20 ઓવરમાં 2 વિકેટે 107 રન કર્યા છે. વિરાટ કોહલી 26 રને અને શ્રેયસ ઐયર 18 રને રમી રહ્યા છે. મયંક અગ્રવાલ ટિમ સાઉથીની બોલિંગમાં પોઇન્ટ પર બ્લેંડલના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તેણે 31 બોલમાં 6 ફોરની મદદથી 32 રન કર્યા હતા. તે પહેલા પૃથ્વી શો કોલિન ડી ગ્રાન્ડહોમની બોલિંગમાં કીપર લેથમ દ્વારા કેચ આઉટ થયો હતો. તેણે 21 બોલમાં 3 ફોરની મદદથી 20 રન કર્યા હતા.

જ્યારે ભારતના બંને ઓપનર્સ એક જ વનડેમાં ડેબ્યુ કર્યું (પ્રથમ મેચ સિવાય):

ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન ટોમ લેથમે ભારત સામેની પ્રથમ વનડેમાં હેમિલ્ટનના સેદન પાર્ક ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. રોહિત શર્મા અને શિખર ધવનની ગેરહાજરીમાં મયંક અગ્રવાલ અને પૃથ્વી શો ભારત માટે ઓપનિંગ કરશે, તેમજ આજે બંને વનડેમાં ડેબ્યુ કરી રહ્યા છે. લોકેશ રાહુલ મિડલ ઓર્ડરમાં ફિનિશરની ભૂમિકા નિભાવવાનું ચાલુ રાખશે. બીજી તરફ કેન વિલિયમ્સનની ગેરહાજરીમાં ટોમ લેથમ કિવિઝની કપ્તાની કરી રહ્યો છે. ટોમ બ્લેંડલ તેમના માટે ડેબ્યુ કરી રહ્યો છે.

