Divyabhaskar.com Feb 02, 2020, 01:25 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T-20માં માઉન્ટ મૉનગાનુઈ ખાતે 12 ઓવરમાં 2 વિકેટે 101 રન કર્યા છે. શ્રેયસ ઐયર 5 રને અને રોહિત શર્મા 44 રને રમી રહ્યા છે.

લોકેશ રાહુલ બેનેટની બોલિંગમાં કવર પર સેન્ટનરના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તેણે 33 બોલમાં 4 ફોર અને 2 સિક્સની મદદથી 45 રન કર્યા હતા. તે પહેલા સંજુ સેમસન 2 રને સ્કોટ કુગલનની બોલિંગમાં કવર્સ પર સેન્ટનરના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

રાહુલ એક બાઈલેટરલ T-20 સીરિઝમાં 200 રન કરનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે. અગાઉ કોહલીએ 2015-16માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ T-20ની સીરિઝમાં 199 રન કર્યા હતા.

ભારતે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધી

ભારતના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T-20માં માઉન્ટ મૉનગાનુઈ ખાતે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધી છે. રોહિત શર્માએ ટોસ વખતે કહ્યું કે, "ટીમમાં માત્ર એક બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. હું વિરાટ કોહલીને રિપ્લેસ કરી રહ્યો છું. સંજુ સેમસન અને લોકેશ રાહુલ ઓપનિંગ કરશે, હું ત્રીજા ક્રમે બેટિંગ કરીશ." બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની પ્લેઈંગ 11માં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.

રોસ ટેલર ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 100 T-20 રમનાર પ્રથમ પ્લેયર બન્યો છે. કિવિઝ માટે સ્ટીફન ફ્લેમિંગ સૌથી પહેલા 100 ટેસ્ટ અને રિચાર્ડ હેડલી સૌથી પહેલા 100 વનડે રમ્યા હતા.

To mark his 100th Twenty20 International @RossLTaylor was presented a commemorative cap by @Martyguptill in the team huddle before play. #NZvIND pic.twitter.com/pP7FFN4C0K