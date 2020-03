Divyabhaskar.com Mar 05, 2020, 10:49 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે T-20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલમાં વરસાદના લીધે રદ થઇ છે. ભારતને ગ્રુપ સ્ટેજમાં વધુ પોઈન્ટ્સ હોવાથી ફાઇનલમાં સ્થાન મળ્યું છે. ભારત ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા/ દક્ષિણ આફ્રિકાના વિજેતા સામે ટકરાશે. બીજી સેમિફાઇનલમાં પણ વરસાદના લીધે મેચ ન રમાઈ તો દક્ષિણ આફ્રિકા ફાઇનલમાં પહોંચી જશે.

It's raining in Sydney and the toss for the #INDvENG semifinal is delayed.



11:06 IST is the cut-off time for the toss.

11:21 IST is the cut-off time for the game to start. #T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/aLov06ksNk