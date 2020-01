Divyabhaskar.com Jan 19, 2020, 02:30 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામેની ત્રીજી વનડેમાં બેંગ્લુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે 11 ઓવરમાં 2 વિકેટે 61 રન કર્યા છે. સ્ટીવ સ્મિથ 18 રને અને માર્નસ લબુશેન 7 રને રમી રહ્યા છે. આરોન ફિન્ચ 19 રને જાડેજા/ ઐયર/ શમી દ્વારા રનઆઉટ થયો હતો, સ્મિથે સિંગલ માટે કોલ આપ્યા પછી ના પાડતા ઓસ્ટ્રેલિયાના કપ્તાને વિકેટ ગુમાવી હતી. તે પહેલા ડેવિડ વોર્નર 3 રને શમીની બોલિંગમાં કીપર રાહુલના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન આરોન ફિન્ચે ભારત સામેની ત્રીજી વનડેમાં બેંગ્લુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની ટીમમાં કેન રિચાર્ડસનની જગ્યાએ જોશ હેઝલવુડને સ્થાન આપ્યું છે. જ્યારે ભારતે પોતાની પ્લેઈંગ 11માં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર બાપુ નાડકર્ણી (1933-2020) ને માન આપવા માટે ખેલાડીઓ બ્લેક આર્મ બેન્ડ્સ પહેરીને રમી રહ્યા છે. તેમનું 17 જાન્યુઆરીના રોજ મુંબઈમાં 86 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું.

ભારતની પ્લેઈંગ 11: રોહિત શર્મા, શિખર ધવન, વિરાટ કોહલી, લોકેશ રાહુલ, શ્રેયસ ઐયર, મનીષ પાંડે, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ શમી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને નવદીપ સૈની

ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઈંગ 11: આરોન ફિન્ચ, ડેવિડ વોર્નર, માર્નસ લબુશેન, સ્ટીવ સ્મિથ, એસ્ટન ટર્નર, એલેક્સ કેરી, પેટ કમિન્સ, મિચેલ સ્ટાર્ક, એસ્ટન અગર, એડમ ઝામ્પા અને જોશ હેઝલવુડ

Make it three in a row. Aaron Finch wins the toss and elects to bat first against #TeamIndia in the decider.#INDvAUS pic.twitter.com/HWTbtY7Etx