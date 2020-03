Divyabhaskar.com Mar 08, 2020, 01:33 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામે T-20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં મેલબોર્ન ખાતે 15 ઓવરમાં 1 વિકેટે 142 રન કર્યા છે. મેગ લેનિન્ગ 14 રને અને બેથ મૂનિ 50 રને રમી રહ્યા છે. હેલીએ 30 બોલમાં કરિયરની 12મી ફિફટી પૂરી કરી છે. તેની 30 બોલમાં ફિફટી ICC મેન્સ અને વુમન્સની કોઈપણ ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફટી છે. તેણે 39 બોલમાં 7 ફોર અને 5 સિક્સની મદદથી 75 રન કર્યા હતા. તે રાધાની બોલિંગમાં કૃષ્ણમૂર્તિના હાથે કેચ આઉટ થઇ હતી.

