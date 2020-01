Divyabhaskar.com Jan 14, 2020, 01:41 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વનડેમાં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે 2 ઓવરમાં વિના વિકેટ 11 રન કર્યા છે. રોહિત શર્મા 9 રને અને શિખર ધવન 1 રને રમી રહ્યા છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન આરોન ફિન્ચે ઇન્ડિયા સામેની પ્રથમ વનડેમાં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 2019ના વર્લ્ડ કપ પછી પહેલીવાર વનડે રમશે. 2023નો વનડે વર્લ્ડ કપ ભારતમાં રમાવવાનો હોવાથી બંને ટીમ આ સીરિઝથી તેની તૈયારી શરૂ કરશે. 2019માં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 5 વનડેની સીરિઝમાં પ્રથમ બે મેચ ગુમાવ્યા પછી શ્રેણી જીતી હતી. ભારતમાં ભારત કોઈ વિરોધી સામે સતત ત્રણ મેચ હારે તે જૂજ ઘટના છે. કોહલી અને કંપની તે હારનો બદલો લેવા તૈયાર હશે.

ભારતની પ્લેઈંગ 11: શિખર ધવન, રોહિત શર્મા, લોકેશ રાહુલ, વિરાટ કોહલી (કેપ્ટન), શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત, રવિન્દ્ર જાડેજા, શાર્દુલ ઠાકુર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ શમી અને જસપ્રીત બુમરાહ

ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઈંગ 11: ડેવિડ વોર્નર, આરોન ફિન્ચ (કેપ્ટન) સ્ટીવ સ્મિથ, માર્નસ લબુશેન, એસ્ટન ટર્નર, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), એસ્ટન અગર, પેટ કમિન્સ, મિચેલ સ્ટાર્ક, કેન રિચાર્ડસન અને એડમ ઝાંપા

Australia wins the toss and elects to bowl first in the 1st ODI against #TeamIndia at the Wankhede.#INDvAUS pic.twitter.com/4vhE55kafX