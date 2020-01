Divyabhaskar.com Jan 28, 2020, 12:07 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ટીમ ઇન્ડિયાના પૂર્વ કપ્તાન મહેન્દ્રસિંહ ધોની છેલ્લા 6 મહિનાથી ટીમનો ભાગ નથી, પરંતુ તેમ છતાં ટીમ બસમાં તેમની સીટ ખાલી જ રહે છે. યૂઝવેન્દ્ર ચહલનો એક વીડિયો બીસીસીઆઈએ શેર કર્યો જેમાં સ્પિનરે બતાવ્યું કે, તે સીટ પર કોઈ નથી બેસતું જેમાં ધોની સફર કરે છે. ધોની પોતાની અંતિમ મેચ 9 જુલાઈ 2019ના રોજ વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમ્યા હતા.

બીસીસીઆઈના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર આ વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં ટીમ ઇન્ડિયા બસમાં ઓકલેન્ડથી હેમિલ્ટન જઈ રહી છે. ચહલ વીડિયોમાં તે સીટ પર જાય છે જેમાં ધોની બેસતા હતા. ચહલ સીટ તરફ ઈશારો કરતા કહે છે કે, "અહિયાં લેજેન્ડ બેસતા હતા, માહી ભાઈ, હવે કોઈ નથી બેસતું. અમે તેમને બહુ મિસ કરીએ છીએ."

MUST WATCH: We get you Chahal TV from the Bus! 🚌

This one is en route from Auckland to Hamilton 😎😎 - by @RajalArora @yuzi_chahal #TeamIndia



Full Video here ➡️➡️ https://t.co/4jIRkRitRh pic.twitter.com/ZJxMtRGsQu