સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જીત્યા પછી બાંગ્લાદેશની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે ગેરવર્તન કર્યું હતું. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થઇ રહ્યો છે. મેચ પછી બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન ઇકબાલ અલીએ આ અંગે અફસોસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેણે કહ્યું કે, ખેલાડીઓ ભાવુક હતા અને જે થયું તે થવું જોઈતું ન હતું. બાંગ્લાદેશે ફાઇનલમાં ભારતને 3 વિકેટે હરાવીને પહેલીવાર ટાઇટલ જીત્યું હતું.

Amazing scenes here in Potchefstroom as Bangladesh pull off a miraculous victory and are the u/19 world champions.. well fought india.. standard of cricket today and throughout this tournament has been world class.. congrats Bangladesh #U19WorldCup #FutureStars pic.twitter.com/JD7re0KLo2