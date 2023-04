Gujarati News

Virat Kohli Wrote Poem Line Can Put You In A Pickle, Laugh Through Like It's A Tickle... An Interview Was Given To Mr. Nags

વિરાટે માત્ર 8 શબ્દોમાં જ કવિતા લખી દીધી: લખ્યું- લાઇન કેન પૂટ યુ ઇન અ પિકલ, લાફ થ્રૂ લાઇક ઇટ્સ અ ટિકલ... મિ. નેગ્સને આપ્યો હતો ઇન્ટરવ્યૂ

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી માત્ર તેમની ધમાકેદાર બેટિંગ માટે જ જાણીતા નથી, પરંતુ તેમના સેન્સ ઑફ હ્યુમર માટે પણ જાણીતા છે. બેટિંગ સિવાય પણ અનેક વખત તેમણે પોતાની છુપાયેલી સ્કિલ્સનો લોકોને પરિચય કરાવ્યો છે. જેમકે ડાન્સ, એક્ટિંગ, પરંતુ એવું પહેલીવાર બન્યું છે જ્યારે વિરાટના ચાહકોને ખબર પડી છે કે તેમની અંદર એક ખૂબ જ સારો કવિ પણ છુપાયેલો છે.

IPLની ફ્રેન્ચાઇઝી RCBએ વિરાટ કોહલીનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો છે. હવે આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. આમાં વિરાટ કોહલી એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કવિતા વાંચતો જોવા મળી રહ્યો છે. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે વિરાટે આ કવિતા માત્ર 8 શબ્દોમાં લખી છે.

મિસ્ટર નેગ્સને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો

મિસ્ટર નેગ્સ તેના હ્યુમરસ ઇન્ટરવ્યૂ માટે જાણીતો છે. RCBએ જાહેર કરેલા વીડિયોમાં વિરાટ મિસ્ટર નેગ્સને ઇન્ટરવ્યૂ આપતા જોવા મળે છે. આમાં તેઓ RCB અને IPL સાથે જોડાયેલા ઘણા મુદ્દાઓ પર વાત કરતા જોવા મળે છે. આ દરમિયાન મિસ્ટર નેગ્સે વિરાટ કોહલીને પોએટ્રી ચેલેન્જ પણ આપી હતી, જેમાં તેણે વિરાટને માત્ર આઠ શબ્દો આપ્યા હતા અને તેને કવિતા લખવાનું કહ્યું હતું. નેગ્સે વિરાટને ફાયર, બેટ, પિકલ, ટ્રિપ, ટાઇડ, મેન અને 49 જેવા શબ્દો આપ્યા હતા.

RCBએ આ ઇન્ટરવ્યૂનો વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો.

ત્યારપછી વિરાટ કોહલીએ એક કવિતા લખી

થોડા સમય પછી, વિરાટે એક અદ્ભુત કવિતા લખી, જે સાંભળીને મિસ્ટર નેગ્સની આંખોમાં આંસુ આવવા લાગ્યા.

વિરાટ કોહલીએ લખ્યું-

" Fullfill you desires, ignite the fire, Bat through the tough times, sometimes it's 263 & sometimes 49,

Life can put you in a pickle, Laugh through like it's a tickle, whether you get a hundred or a duck, life goes on, don't get stuck"

'કૂ' એપ પર કોહલીએ શેર કરી હતી પોતાની માર્કશીટ.

તાજેતારમાં માર્કશીટ બહાર પાડી હતી

વિરાટ કોહલીએ તાજેતરમાં તેમની 10મા ધોરણની માર્કશીટ પણ શેર કરી હતી. જેમાં તેમણે 600માંથી 419 નંબર મેળવ્યા છે. આ માર્કશીટ સામે આવ્યા પછી વિરાટના ફેન્સે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ મસ્તી કરી હતી.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે 82* રનની ઇનિંગ રમી

RCBની પહેલી મેચ MI સામે હતી. જેમાં વિરાટ કોહલીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે ચેઝ કરતા તેમણે 49 બોલમાં 82* રનની ક્લાસિક ઇનિંગ રમી હતી.