IPL 2021ની આઠમી મેચ LIVE:ચેન્નઈ સુપરકિંગ્સે પંજાબ કિંગ્સ સામે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી, ધોનીની CSK માટે 200મી મેચ

Hello & good evening from the Wankhede Stadium for Match 8 of the #VIVOIPL 😎😎@klrahul11's @PunjabKingsIPL will take on the @msdhoni-led @ChennaiIPL. 👌👌 #PBKSvCSK @Vivo_India



Which team will come out on top tonight❓ pic.twitter.com/x70KlB6Mj3