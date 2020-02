રાતોરાત જીએસટી નંબર આપીને સરકારે જ ખોલી છે ભ્રષ્ટાચારની મોટી બારી

જુલાઈ 2017થી GSTની શરૂઆત બાદ 30થી વધુ કેસ, 200 કંપનીઓ સામેલ

માત્ર કાગળ પર જ વેપાર કરી સરકારી તિજોરીમાંથી 720 કરોડની ક્રેડિટ લેવાઈ

પૂછપરછ માટે ઇન્ટ્રોગેશન રૂમ ન હોવાથી કૌભાંડીઓને જમાનત મળી જાય છે

Divyabhaskar.com Feb 09, 2020, 05:24 AM IST

સલીમ શેખ, સુરત: જીએસટી લાગુ થયાના અઢી વર્ષના ગાળામાં બોગસ બિલિંગ ઘણું જ ખિલ્યું છે. એક રીતે ડાયમંડ સિટી બોગસ બિલિંગમાં દેશનું એપી સેન્ટર બનીને સામે આવ્યુ છે. ટૂંકા જ ગાળામાં માત્ર સુરતમાં જ 7 હજાર કરોડના બોગસ ટ્રાન્ઝેકશન કરવામાં આવ્યા છે જેમાં 720 કરોડથી વધુની ક્રેડિટ ઉસેટી લેવાઇ છે. એસજીએસટી અને સીજીએસટીએ સુરતમાં 15થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં બંને વિભાગનો ધરપકડનો ફિગર 70થી વધુ છે. જેમાં એસજીએસટીના 44થી વધુ છે. દસ આરોપીઓને જામીન મળી ચૂક્યા છે.દરેકની જામીન અરજીમાં એક જ મુદ્દો કોમન હતો કે જીએસટી વિભાગ આરોપીની પુછપરછ કરતું નથી, ધરપકડ કરીને જેલ હવાલે કરી દે છે. તેની પાસે ઇન્ટ્રોગ્રેશન રૂમ સુધ્ધાં નથી. આ દલીલોના આધારે આરોપીઓને જામીન મળ્યા છે. જીએસટી વિભાગની કેટલીક નીતિઓ પણ આ માટે જવાબદાર છે. ખાસ કરીને રાતોરાત નંબર આપવાની નીતિ અને નંબર આપ્યા બાદ સ્પોટ વેરિફિકેશન નહીં કરવાની અધિકારીઓની આળસ પણ જવાબદાર બની રહી છે. એક કેસમાં તો ઝુંપડામાં આરોપી રહેતા હોય અને ત્યાંથી રૂપિયા 300 કરોડનું ટ્રાન્ઝેકશન બતાવવામાં આવ્યું હોવાનું પણ સપાટી પર આવ્યું છે. કૌભાંડ થયા બાદ રૂપિયા 720 કરોડની ક્રેડિટ જે રીતે ઉસેટાઈ છે તે પરત મેળવવામાં પણ અધિકારીઓ ઊણાં ઉતર્યા છે. સુરતમાંથી જ ઝડપાયેલાં રાજ્યવ્યાપી એક કેસમાં તો ચાર હજાર કરોડનું ટ્રાન્ઝેકન છે જેમાં 650 કરોડની આઇટીસી કૌભાંડીઓએ મેળવી છે. અનેક કેસમાં તો લોન, પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ વગેર બનાવી આપવા માટે ડોક્યુમેન્ટ લઇને પેઢીઓ ખોલવામાં આવી છે. ઓળખીતા, મિત્રો, પાડોશી અને સંબંધીઓને પણ કૌભાંડીઓએ છોડ્યા નથી.

જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઇટીસી) એક રીતે ટેક્સ ઉપર લાગતો ટેક્સ છે. દરેક વેપારીએ કાયદાની કલમ 16 થી 21ની શરતોને આધીન રહીને તેણે ખરીદેલાં વ્યાપારલક્ષી માલ, સેવા અથવા તો કેપિટલ ગુડ્ઝ જ્યારે ખરીદી ત્યારે જે જીએસટી ભરે તે તેને (વેપારીને) ભરવાપાત્ર જીએસટી સામે મજરે મળે છે. પરંતુ એ ત્યારે જ મજરે મળે જ્યારે માલ વેચનાર વેપારી પોતાનો ટેક્સ ભરી દે.

એ બધું જે તમે જાણવા માંગો છો, આવી રીતે બોગસ બિલિંગનો ખેલ પડાય છે

એક પછી એક બોગસ કંપનીઓ ઊભી કરી ટ્રાન્ઝેક્શનનો ગૂંચવાડો રચી જેન્યુઅન વેપારીને પણ બોગસ બિલ અપાય છે

બોગસ કંપની A: આ કંપની કોઇપણ પ્રકારની વસ્તુ કે સેવાની ખરીદી ન કરી હોવા છતા બોગસ બિલ બનાવી કરોડોની ખરીદી બતાવે છે.

બોગસ કંપની B: B કંપની પણ પોતે A કંપની પાસેથી માલ ખરીદ્યો હોવાનું બતાવી બોગસ બીલ બનાવે છે અને C કંપનીને કાગળ પર વેચે પણ છે

બોગસ કંપની C: કંપની C પણ પોતે ‌કંપની B પાસેથી માલ ખરીદી કર્યો હોવાનું બતાવે છે અને એક પણ રૂપિયાનો વેપાર કર્યા વગર સરકાર પાસેથી રિફંડ મેળવવા માલ ડી કંપનીને વેચે છે.

બોગસ કંપની D: આ કંપની પણ C કંપની પાસેથી કરોડોનો માલ ખરીદી કર્યો હોય તેમ બોગસ બીલ બનાવી રાખે છે અને આ બીલ જેન્યુઅન વેપારીને બે નંબરનો માલ કાયદેસર બતાવવા નક્કી કરેલા ટકાવારી પ્રમાણે વેચી દે છે.

જેન્યુઅન કંપની: જેન્યુઅન વેપારી પણ ટેક્સ બચાવવા માટે બે નંબરમાં બિલ વગર માલ ખરીદે છે અને વેચાણ સમયે તેની ખરીદી બતાવવા માટે એ, બી, સી જેવી બોગસ કંપનીઓ પાસેથી નક્કી કરેલા ટકાવારી ખરીદીનું બિલ બનાવડાવી લે છે.

જેન્યુઅન હોય કે બોગસ... સરકારને લૂંટવામાં બધા જ અવ્વલ

આ રીતે આચરાય છે કૌભાંડ: સમાજના નાના- વર્ગના લોકોના નામે અને તેમના દસ્તાવેજો જેવાં કે પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ, સરનામાના પુરાવા કે આધારે બેન્ક એકાઉન્ટ અને જી.એસ.ટી. રજિસ્ટ્રેશન લેવામાં આવે છે. આવી ફર્મ્સમાં કોઈપણ પ્રકારનો વ્યાપાર કરવામાં આવતો નથી. ફ્કત બીલની આપ-લે જ કરવામાં આવે છે. જીએસટી કાયદાની કલમો 122 થી 138 અંતર્ગત ગુનાઓ અને સજાની જોગવાઈઓ કરવામા આવી છે. મહત્તમ સજા પાંચ વર્ષની છે.

આ રહી એ છટકબારીઓ: વેપારીના ખરીદ અને વેચાણના ડેટા મેચ કરવામાં આવતા નથી. એટલે જ આઇટીસી મેળવનારા જલદી પકડમાં આવતા નથી. આવા કિસ્સાઓમાં થાય છે એવું કે જે વેપારી પોતાની ખરીદી બીજા વેપારી પાસેથી બતાવે તો વેચનાર વેપારીના ડેટા આ ખરીદનાર વેપારી સાથે મેચ કરવા હોય તો તેની હાલ કોઈ સિસ્ટમ અવેલેબલ નથી. જ્યારે આવા કૌભાંડ થયા હોવાની શંકા જાય ત્યારે ડેટા મેચ કરવામાં આવે છે. જો કે તે સમયે ઘણું જ મોડું થઈ ગયુ હોય છે. કરોડોના બોગલ બિલિંગ થવા પાછળ ઇન્ટરસ્ટેટ બિલિંગ પણ મોટી સમસ્યા જણાઇ આવે છે. વેપારીઓને આંતરરાજ્ય આઇટીસી હાલ છુટ આપવામાં આવી છે જેથી જ બોગસ બિલિંગના તારને રાજ્યની સીમા નડતી નથી.

બોગસ બિલિંગમાં 3 રીતે લાભ: એક તો એવા વેપારી કે જે માત્ર બિલ આપાનો ધંધો કરે છે અને તેના બદલામાં બે કે અઠી ટકા કમિશન લે છે. માત્ર બિલના આધારે ખરીદ-વેચાણ બતાવીને ખોટી ક્રેડિટ લેવાઈ છે. માલ ખરીદનાર વેપારી આવી ક્રેડિટ લઇ ટેક્સની સામે એડજસ્ટ કરે છે. જેથી ટેક્સ ન ભરવો પડે. આ ઉપરાંત નિકાસકારો બોગસ બિલથી ઓછા દરની વસ્તુ મોટા દરે નિકાસ કરીને રિફંડ મેળવે છે.

કૌભાંડ કેવી રીતે ઉઘાડા પડે: મુખ્ય શંકા ટ્રાન્ઝેકશન પરથી આવે છે. એક કેસમાં આરોપીએ એક જ દિવસમાં 60 ગાડીઓ મંગાવી હતી. આ અડ્રેસ પર જ્યારે ચેકિંગ કરાયુ તો તે સમાન્ય ફલેટ હતો. અને એ ગીચ એરિયામાં 60 ટ્રક કોઈ હિસાબે આવી શકે એમ ન હતુ. એટલે જેટલાં મોટા ટ્રાન્ઝેકશન થાય અને પછી અચાનક જ બધુ થંભી જાય એ બાબતે અધિકારીઓને શંકા પ્રેરે છે. કેટલાંક કેસમાં નોંધણી નંબર લીધા બાદના થોડા મહિનાઓમાં બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બેન્ક એકાઉન્ટ પણ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. સરવેમાં એન્ટ્રીની તપાસ કરતા બોગસ ટ્રાન્ઝેકશન કે બિલિંગ મળી આવતા હોય છે. સ્પોટ વિઝિટ દરમિયાન કોઈ ગાડી પકડાઈ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટની ખરાઈ કરતાં પણ આવા સ્કેન્ડલ સામે આવતા હોય છે.

સમગ્ર કૌભાંડ કેવી રીતે નુકસાનકારક

આવી ફર્મમાં પટાવાળા, ટેક્સી ડ્રાયવર, કારખાનાના મજૂર સહિતના ઓછી આવકવાળા જ હોય છે. તેમને માસીક પાંચ હજારથી 25 હજારની ફિક્સ્ડ આવકની લાલચ આપવામાં આવે છે. ધારો કે કોઈ એક ફર્મમાં 500 કરોડનું કૌભાંડ થયું અને આ કિસ્સામાં ટેક્સની રકમ 18 ટકા ગણવામાં આવે તો સરકારી ખજાનાને 90 કરોડનું ટેક્સરૂપી નુકશના થયું કહેવાય.

એક એન્ટ્રીથી ખુલ્યો 4 હજાર કરોડનો કેસ

માધવ શાહને આવરી લેતા આ સ્કેન્ડલમાં સુરતની એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગના એડિ.કમિશનરની મહેનત હતી એક એન્ટ્રીના આધારે સ્કેન્ડલ શોધાયુ હતુ. 12 લાખની એન્ટ્રીની તપાસમાં 4000 કરોડના સ્કેન્ડલ ખુલ્યું. જેમાં 1200 લાભાર્થી હતા, 282 બોગસ ફર્મ હતી. ઉપરાંત 650 કરોડની ક્રેડિટ લેવાઇ હતી. આ કેસમાં 100 કરોડની ક્રેડિટ રિવર્સ લઇ લેવાઈ છે.

આ કારણોથી બોગસ બિલિંગ ખીલ્યું

ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ પ્રશાંત શાહ કહે છે કે અગાઉ રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા અઘરી હતી, પરંતુ હવે વેરિફિકેશન વગર નંબર મળી જાય છે. સ્પોટ પર જઇને જોવું જોઇએ કે ધંધો થઇ રહ્યો છે કે નહીં, જે ચેક કરાતુ નથી. અધિકારીને કોમ્પ્યુટર પર ખરીદ-વેચાણના ડેટા મળી જાય છે. જીએસટીઆર-1 ભરવામા આવે છે પંરતુ 3 ભરવામાં આવતો નથી. ખરેખર તો દરેક રિટર્ન ભરાયા બાદ જ ક્રેડિટ આપવી જોઇએ.

નવા નિયમો બોગસ પર લગામ કસશે

જીએસટીના ઓનલાઇન પોર્ટલને આધારે આવા વ્યવહારો ડિપાર્ટમેન્ટના ધ્યાને આવતા હોય છે. અધિકારીઓ રેન્ડમલી મોટા ટ્રાન્ઝેકશન ચેક કરતાં હોય છે ખાસ કરીને અચાનક જ કોઈ પેઢીમાં કરોડોના ટ્રાન્ઝેકશન થાય તો તે રડાર પર આવી જાય છે. ત્યારબાદ અધિકારીઓ તેની ખરીદી અને વેચાણ ચેક કરે છે. જેના આધારે કૌભાંડ પકડાય છે. સમગ્ર હકિકત ત્યારે બહાર આવે છે જ્યારે જેણે બોગસ બિલંગ પહેલીવાર ઇશ્યુ કર્યું હોય તેની ખરીદી કશે દેખાતી જ નથી.- દીપ ઉપાધ્યાય, સીએ

આ કૌભાંડ ચર્ચામાં રહ્યા

સની નાગર, 1000 કરોડનું સ્કેન્ડલ

એસજીએસટીએ ઝડપી પાડેલું આ પહેલું સ્કેન્ડલ હતુ. હજાર કરોડનું કૌભાંડ સામે આવ્યુ હતુ. આરોપીઓની જાન્યુઆરી-2019માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અલબત્ત, સની નાગરને જામીન મળી ગયા હતા. સની નાગર મૂળ વડોદરાનો રહેવાસી છે. તેણે લોન અપાવવાના બહાને અનેક લોકો પાસે ડોક્યુમેન્ટ ઉઘરાવ્યા હતા અને તેના આધારે પેઢીનું રજિસ્ટ્રેશન મેળવી, બોગસ બિલિંગના ખેલ કર્યા હતા

અભિનય અગ્રવાલ, 300 કરોડ

અભિનય અગ્રવાલ સુરતના VIP રોડ પર રહે છે. આ કૌભાંડીએ પોતાની ઓફિસમાં કામ કરનારાઓ પિયુન અને અન્ય સ્ટાફના ડોક્યુમેન્ટના આધારે રૂપિયા 300 કરોડનું સ્કેન્ડલ કર્યું, હાલ આ આરોપી જેલમાં છે. સેશન્સ કોર્ટમાં બેવાર આરોપીના જામીન નકારાયા છે. એસજીએસટીની મજબૂત ડોક્યુમેન્ટની યાદી આરોપીને જેલમાં જ રાખવામાં મદદગાર નિવડી છે.

જયશંકર દુબે, 500 કરોડ

સીજીએસટીનું આ રિફંડ કૌભાંડ છે. એક્સપોટર્સ દ્વારા કચરો માલ વિદેશ મોકલીને કાગળ પર તેને સારી ક્વોલિટીનું બતાવી અંદાજે 500 કરોડ જેટલું રિફંડ મેળવ્યું. આ સ્કેન્ડલ ઘાતક છે કેમ કે આમાં સીધી રોકડ બેન્કમાં જમા થાય છે. આ સ્કેન્ડલમાં પણ આરોપીને જામીન મળી ગયા છે. આરોપીએ 70થી વધુ ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ કોડના અન્ય કૌભાંડીઓના આપ્યા હતા.