Divyabhaskar.com Dec 19, 2019, 12:35 PM IST

રાજકોટ: સિટીઝનશિપ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ અને એનઆરસીના મુદ્દે આખા ભારતમાં એક બાજુ લોકો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. ત્યારે બીજી બાજુ ઘણા લોકો સમર્થન પણ આપી રહ્યા છે. આ વિવાદ વચ્ચે ગઇકાલે બુધવારે દ્વારકાનાં કલેક્ટર નરેન્દ્ર મીણાએ પાકિસ્તાનથી આવેલા હસીનાબેનને ભારતીય નાગરિકત્વ આપતું પ્રમાણપત્ર આપ્યું હતું. હસીનાબેન પહેલા ભારતમાં રહેતા હતા પરંતુ 1999માં પાકિસ્તાનમાં તેણે લગ્ન કર્યા હોય નાગરિકતા પાકિસ્તાનની થઇ ગઇ હતી.

Hasinaben was born in Bhanvad of Gujarat. She married a Pakistani Citizen in 1999 & became a Citizen of Pakistan. After death of her husband, she returned to India and applied for Indian Citizenship. I am happy to share that GOI has approved her request and she is Indian again. pic.twitter.com/3RiOWLN5Zy