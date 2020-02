Divyabhaskar.com Feb 03, 2020, 06:48 PM IST

દ્વારકા: દ્વારકા દેવસ્થાન સમિતિના વાઇસ ચેરમેન ધનરાજ નથવાણીએ દ્વારકા મંદિર આસપાસ થતા ગેરકાયદે બાંધકામને લઇને ટ્વીટ કર્યું છે. જેમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, બાંધકામ સામે નિષ્ક્રિયતાથી ખરેખર દુખી છું. જો કે આ મુદ્દો 3 વર્ષ પહેલા ઉઠાવ્યો હતો. હજી સુધી કોઇ ગંભીર પગલા લેવામાં આવ્યા નથી. હું સત્તાધીશોને વિનંતી કરૂ છું કે, આ બાંધકામો સામે તુરંત પગલા લેવામાં આવે જેથી જગત મંદિરનું જતન થાય. ટ્વીટની સાથે બાંધકામોની તસવીરો પણ મુકી છે.

Truly saddened by inaction against illegal #construction near #Dwarka Jagatmandir. Though the issue was raised by @mpparimal 3yrs ago, no serious actions have been taken yet. I request authorities to take swift action against these constructions so as to preserve this temple. pic.twitter.com/UtLixjVukv