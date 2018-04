IPL 2018: જાડેજા અને હાર્દિકથી અક્ષર પટેલ મોંઘો, જાણો ગુજરાતના 9 પ્લેયર્સોનો ભાવ

IPL-11ની હરાજી 27-28 જાન્યુઆરીએ બેંગલોરમાં યોજાશે. આ પહેલા આઇપીએલે 578 ખેલાડીઓનું લિસ્ટ બહાર પાડ્યું છે જે હરાજીમાં ભાગ લઇ શકશે. આ હરાજીમાં ગુજરાતના પણ કેટલાક ખેલાડી છે જે ભાગ લઇ રહ્યાં છે. જ્યારે ગુજરાતના ત્રણ ખેલાડી , અને ને પોત પોતાની ટીમોએ રીટેન કર્યા છે. હાર્દિક પંડ્યાને , રવિન્દ્ર જાડેજાને ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ તેમજ અક્ષર પટેલને ે રિટેન કર્યા છે. આઇપીએલની હરાજીમાં કેટલાક પ્લેયર્સ એવા છે જે પ્રથમ વખત આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળે તો નવાઇ નહીં.

