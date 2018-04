આવી ગયો છે, પાકિસ્તાનનો જૂનિયર વસિમ અક્રમ

પાકિસ્તાનના લેજન્ડરી ફાસ્ટ બોલર વસિમ અક્રમે પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં એક નાનો છોકરો ફાસ્ટ બોલિંગ કરી રહ્યો છે. આ છોકરો પોતાની બોલિંગ દરમિયાન એકથી વધુ વાર સિંગલ સ્ટમ્પને હિટ કરી રહ્યો છે. વીડિયો પોસ્ટ કરતાં અક્રમે આ છોકરાની બોલિંગના વખાણ કર્યાં હતાં. વસિમ આ છોકરાને શોધી કાઢવા માટે કહ્યું છે અને દેશમાં રહેલા બીજા ટેલેન્ટને પ્લેટફોર્મ આપવા વિનંતી કરી છે. આ છોકરાની બોલિંગ એક્શન પણ વસિમ અક્રમને મળતી આવે છે. પોતાના સમયમાં દુનિયાના દિગ્ગજ બેટ્સમેનોને પોતાની બોલિંગથી વસિમ અક્રમ ધૂળ ચાટ્તા કરી દેતો હતો. વસિમ અક્રમે 104 ટેસ્ટમાં 414 વિકેટ અને 356 વન ડેમાં 502 વિકેટ ખેરવી છે. વીડિયોમાં આ છોકરાએ બોલિંગ નાખતાં 17 બોલ ફેંક્યા હતા જેમાંથી 7 વખત તેણે સ્ટમ્પને હિટ કર્યું હતું. હાલ આ છોકરા વિશે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી સામે આવી નથી.પરંતુ વીડિયો જોતા આ છોકરો ભવિષ્યમાં ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર બને તો નવાઈ નહીં

