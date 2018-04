આ ક્રિકેટરે પાક. વડાપ્રધાનની ઓફરને મારી હતી ઠોકર, એક નહીં બબ્બે વાર

અમદાવાદઃ 1947 પહેલાં તો વિશ્વના નકશામાં પાકિસ્તાન નામના કોઈ દેશનું નામ નિ પણ હતું નહીં ત્યારે તો હતું એક જ અખંડ હિન્દુસ્તાન. આ સમયે અંગ્રેજો સામે ક્રિકેટ રમવું એટલે જેવા તેવાનું કામ નહીં. તેમ છતાં કેટલાક ક્રિકેટરોએ પોતાનું નામ રોશન કર્યુ હતુ. આવા જ એક ક્રિકેટર હતા સૈયદ મુશ્તાક અલી. ઈન્દોરનાં મુશ્તાક અલીએ ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાના પ્રદાનથી ભારતનું નામ ઉંચુ કર્યુ હતુ. તેની રમતથી ઈમ્પ્રેશ થયેલા પાક. વડાપ્રધાન ઝુલ્ફીકાર અલી ભુટ્ટોએ તેમને પાકિસ્તાનનું નાગરિકત્વ ઓફર કર્યુ હતુ. જે તેમણે વિનમ્રતાપૂર્વક નકાર્યુ હતુ.

