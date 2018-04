ઉનડકટની કિંમત 30 લાખથી 11.50 કરોડ થવાનું શું છે રહસ્ય?

અમદાવાદઃIPL 11 ની હરાજીમાં સૌથી વધુ 11.50 કરોડ મેળવી ભારતનો સૌથી મોંઘો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે.ગત IPL સિઝનમાં માત્ર 30 લાખમાં પૂણેની ટીમે તેને ખરીધો હતો.નોંધનીય છેકે આ વખતની હરાજીમાં તેને ખરીદવા માટે ફેન્ચાઈઝી વચ્ચે પડાપડી થઈ હતી જયારે છેલ્લે એક માત્ર પૂણેની ટીમે જ તેના પર બોલી લગાવી હતી.આમ જયદેવ ઉનડકટની કિંમત 30 લાખથી સીધી 11.50 કરોડ કેમ થઈ તે બાબતનું રહસ્ય ખોલે છે સૌરાષ્ટ્ર રણજી ટીમના હેડ કોચ.

Jayadev Unadkat has bagged the maximum number of 11.50 crore for IPL 11 auction. Jaydev Unadkat has become India s most expensive player. The Pune team has just bought it in 30 lakhs in the current IPL season. It is worth mentioning that during the auction, it was leaked between the franchisees to buy it, while the last one was Pune Saurashtra Ranji team heads open the secret of Jaydev Unadkat s cost of Rs.30 million to 11.50 crore directly.