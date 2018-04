IPLમાં પ્રથમ વખત ક્યારે, ક્યાં શું થયું, જાણો આ T20 ટૂર્નામેન્ટના રસપ્રદ Facts

- પ્રથમ કેચઃ જેક કાલિસે સૌરવ ગાંગુલીનો કેચ પકડ્યો હતો. (RCB Vs KKR, 2008)

- પ્રથમ મેડન ઓવરઃ ગ્લેન મેક્ગ્રા (DD Vs RR)

- પ્રથમ સદીની ભાગીદારીઃ ગૌતમ ગંભીર-શિખર ધવને બીજી વિકેટ માટે 112 રનની ભાગીદારી કરી હતી. (DD Vs RR, 2008)

- પ્રથમ વિકેટઃ ઝહીર ખાને સૌરવ ગાંગુલીની વિકેટ ઝડપી હતી.

- પ્રથમ રન આઉટ (ડિરેક્ટ હિટ): ઝહીર ખાને સનથ જયસૂર્યાને ડિરેક્ટ હિટ થકી રનઆઉટ કર્યો હતો. (RCB Vs MI, 2008)