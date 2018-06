નીતા અંબાણીની ટીમ IPLમાંથી બહાર થતાં જ ખુશીથી ઉછળી પડી હતી પ્રિટી ઝિન્ટા!

મુંબઈઃ IPL 2018માં ચેન્નાઈ સુપરકિંગ્સે કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબને હરાવતા જ પંજાબ માંથી બહાર નીકળી ગયું છે. તો ે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને હરાવ્યું હતું. આ સાથે જ મુંબઈ પણ બહાર નીકળી ગયું છે. હાલમાં સોશ્યિલ મીડિયામાં પંજાબની માલિક નો એક વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં પ્રિટી ઝિન્ટા ઘણી જ ખુશ જોવા મળી હતી. પ્રિટી ઝિન્ટા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હારતા ખુશ જોવા મળી હતી. જોકે, આ વીડિયો સાચો છે કે ખોટો તે ખ્યાલ નથી પરંતુ આ વીડિયો ઘણો જ વાયરલ થયો છે.



ટ્વિટર યુઝર્સે કર્યો વીડિયો અપલોડઃ

ટ્વિટર યુઝર્સે પ્રિટી ઝિન્ટાના લિપ રીડ કરીને શોધ્યું કે પ્રિટી ઝિન્ટા આખરે શું બોલે છે. યુઝર્સના મતે, પ્રિટી ઝિન્ટા કહે છે, ''I am just very happy that Mumbai is not going to the finals..Really happy” (હું ઘણી જ ખુશ છું કે મુંબઈ ફાઈનલ્સ સુધી પહોંચ્યું નહીં, ઘણી જ ખુશ છું.



રવિવારે હતી બે મેચઃ

રવિવારે બે મેચ હતી. પહેલી મેચ DD vs MI વચ્ચે હતી. જેમાં દિલ્હી જીતી ગયું હતું. બીજી મેચ CSK vs KXIP વચ્ચે હતી. પ્રિટી ઝિન્ટા પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા માટે આવી હતી. આ વીડિયો એ સમયનો છે. જેમાં તે કોઈકને આ વાત કહેતી નજરે આવે છે. જોકે, આ વીડિયો કેટલો સાચે છે, તે ખ્યાલ નથી.