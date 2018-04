RCB vs KXIP Live Score, IPL 2018માં આજે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂનો કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ સાથે મુકાબલો 8 વાગે

બેંગલુરૂ: RCB vs KXIP Live Score & Latest Update મેળવવા જોડાયેલા રહો Divya Bhaskar. IPL 2018ની 8th મેચ આજે Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab વચ્ચે બેંગલોર ખાતે 13 April 8 વાગે શરુ થશે. કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ પોતાની પ્રથમ મેચ દિલ્હી સાથે જીતી ચુકી છે જયારે વિરાટ કોહલીની ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ હજી પણ પોતાની પ્રથમ જીતની રાહ જોય રહી છે. ગઈ સાલ IPL 2017 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ તરફથી રમનાર લોકેશ રાહુલ આ વખતે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ તરફથી રમી રહ્યો છે અને તેને પ્રથમ મેચ માં 14 બોલમાં 50 મારી ને પોતે ખુબજ સારા ફોમ માં હોવાનો સંકેત આપી દીધો છે. Royal Challengers Bangalore Players List: Virat Kohli, AB de Villiers, Sarfaraz Khan, Chris Woakes, Yuzvendra Singh Chahal, Umesh Yadav, Brendon McCullum, Washington Sundar, Navdeep Saini, Quinton De Kock, Mohammed Siraj, Nathan Coulter-Nile, Colin De Grandhomme, M. Ashwin, Parthiv Patel, Moeen Ali, Mandeep Singh, Manan Vohra, Pawan Negi, Tim Southee, Kulwant Khejroliya, Aniket Choudhary, Pavan Deshpande, Anirudha Ashok Joshi Kings XI Punjab Players List: Axar Patel, KL Rahul, Ravichandran Ashwin, Andrew Tye, Aaron Finch, Marcus Stoinis, Karun Nair, Mujeeb Zadran, Ankit Singh Rajpoot, David Miller, Mohit Sharma, Barinder Singh Sran, Yuvraj Singh, Christopher Gayle, Ben Dwarshuis, Akshdeep Nath, Manoj Tiwary, Mayank Agarwal, Manzoor Dar, Pardeep Sahu, Mayank Dagar IPL 2018 Point Table: Pos Team P W L D Pts 1 Hyderabad 2 2 0 0 4 2 Kolkata 2 1 1 0 2 3 Punjab 1 1 0 0 2 4 Chennai 2 2 0 0 4 5 Mumbai 2 0 2 0 0 6 Delhi 2 0 2 0 0 7 Bangalore 1 0 1 0 0 8 Rajasthan 2 1 1 0 2

