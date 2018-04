MI vs DD Live Score, IPL 2018માં આજે મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ નો દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ સાથે મુકાબલો 4 વાગે

મુંબઈ: MI vs DD Live Score & Latest Update મેળવવા જોડાયેલા રહો Divya Bhaskar. IPL 2018ની 9th મેચ આજે Mumbai Indians vs Delhi Daredevils વચ્ચે મુંબઈ ખાતે 14 April 4 વાગે શરુ થશે. રોહિત શર્માની મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ પોતાની પ્રથમ મેચ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ અને બીજી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે હારી ચુકી છે જયારે ગોતમ ગંભીરની ટીમ દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ પણ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સની જેમ બને મેચ હારી ચુકી છે ત્યારે એ જોવાનું રહેશે કે આ બને ટીમ માંથી કોઈ પોતાનો વિજય રથ ચાલુ કરી શકે છે. Mumbai Indians Players List: Rohit Sharma, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Krunal Pandya, Ishan Kishan, Kieron Pollard, Pat Cummins, Evin Lewis, Suryakumar Yadav, Ben Cutting, Mustafizur Rahman, Rahul Chahar, Pradeep Sangwan, Jason Behrendorff, Jean-Paul Duminy, Saurabh Tiwary, Tajinder Dhillon, Akila Dhananjaya, Nidheesh M D Dinesan, Aditya Tare, Siddhesh Dinesh Lad, Mayank Markande, Sharad Lumba, Anukul Roy, Mohsin Khan Delhi Daredevils Players List: Rishabh Pant, Shreyas Iyer, Chris Morris, Glenn Maxwell, Kagiso Rabada, Amit Mishra, Shahbaz Nadeem, Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Mohammad Shami, Gautam Gambhir, Trent Boult, Colin Munro, Daniel Christian, Jason Roy, Naman Ojha, Prithvi Shaw, Gurkeerat Singh Mann, Avesh Khan, Abhishek Sharma, Jayant Yadav, Harshal Patel, Manjot Kalra, Sandeep Lamichhane, Sayan Ghosh IPL 2018 Point Table: Pos. Team P W L D Pts 1 Hyderabad 2 2 0 0 4 2 Chennai 2 2 0 0 4 3 Kolkata 2 1 1 0 2 4 Punjab 2 1 1 0 2 5 Bangalore 2 1 1 0 2 6 Rajasthan 2 1 1 0 2 7 Mumbai 2 0 2 0 0 8 Delhi 2 0 2 0 0 Topics: Delhi Daredevils | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Gautam Gambhir | IPL 2018 | MI vs DD Live Score | IPL 2018 Live Score

MI vs DD Live Score Of IPL 2018: Today Match Mumbai Indians vs Delhi Daredevils Latest Update from Jaipur. Watch IPL 11 MI vs DD Match Live Streaming.