KKR vs SRH Live Score, IPL 2018માં આજે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ નો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે મુકાબલો 8 વાગે

કોલકતા: KKR vs SRH Live Score & Latest Update મેળવવા જોડાયેલા રહો Divya Bhaskar. IPL 2018ની 9th મેચ આજે Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad વચ્ચે કોલકતા ખાતે 14 April 8 વાગે શરુ થશે. દિનેશ કાર્તિકની કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ પોતાની પ્રથમ બે મેચ માંથી એક મેચ માં જીત અને એક મેચ માં હાર સાથે 2 પોઇટ મેળવી ચુકી છે જયારે બીજી બાજુ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પોતાની બને મેચ જીતી 4 પોઇટ મેળવી ચુકી છે. Kolkata Knight Riders Players List: Sunil Narine, Andre Russell, Chris Lynn, Mitchell Starc, Dinesh Karthik, Robin Uthappa, Kuldeep Singh Yadav, Piyush Chawla, Nitish Rana, Kamlesh Nagarkoti, Shivam Mavi, Mitchell Johnson, Shubman Gill, Ranganath Vinay Kumar, Rinku Singh, Cameron Delport, Javon Searless, Apoorv Vijay Wankhade, Ishank Jaggi Sunrisers Hyderabad Players List: David Warner, Bhuvneshwar Kumar, Manish Pandey, Rashid Khan Arman, Shikhar Dhawan, Wriddhiman Saha, Siddarth Kaul, Deepak Hooda, Syed Khaleel Ahmed, Sandeep Sharma, Kane Williamson, Carlos Brathwaite, Shakib Al Hasan, Yusuf Pathan, Shreevats Goswami, Mohammad Nabi, Chris Jordan, Basil Thampi, T Natarajan, Sachin Baby, Bipul Sharma, Syed Mehdi Hasan, Ricky Bhui, Tanmay Agarwal IPL 2018 Point Table: Pos Team P W L D Pts 1 Hyderabad 2 2 0 0 4 2 Chennai 2 2 0 0 4 3 Kolkata 2 1 1 0 2 4 Punjab 2 1 1 0 2 5 Bangalore 2 1 1 0 2 6 Rajasthan 2 1 1 0 2 7 Mumbai 2 0 2 0 0 8 Delhi 2 0 2 0 0 Topics: Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kane Williamson | Dinesh Karthik| IPL 2018 | KKR vs SRH Live Score| IPL 2018 Live Score

