CSK vs KKR Live Score of IPL 2018: ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સનો મુકાબલો કોલકાતા નાઇટરાઇડર સામે

ચેન્નાઇ: IPL 2018ની પાંચમી મેચ CSK Vs KKR Live Score & KKR Vs CSK Latest Update મેળવવા જોડાયેલા રહો Divya Bhaskar. આજે Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders વચ્ચે ચેન્નાઇ ખાતે 10 April 8 વાગે શરુ થશે. બને ટીમો 1 - 1 મેચમાં જીત હાસલ કરી ચુકી છે અને બન્ને ટીમો પાસે 2-2 પોઈન્ટ છે. પાસે સફળ કપ્તાન મહેન્દ્ર સિહ ધોની છે તો કોલકાતા નાઈટ રાઈડર નો કપ્તાન ખુબજ સરસ ફોર્મ માં ચાલી રહ્યો છે. દિનેશ કાર્તિકનું આ હોમગ્રાઉન્ડ છે. બીજી બાજુ કોલકાતા નાઈટ રાઈડરે ને હરાવી IPL 2018ની પ્રથમ મેચ જીતી હતી. હવે બને ટીમ 1 - 1 મેચ જીતી પૂરી રીતે કોન્ફિડન્ટ હશે. આજે જુઓ ચેન્નાઇના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ માં શું થાઈ છે. CSK Vs KKR Live Score & KKR Vs CSK Latest Update મેળવવા જોડાયેલા રહો Divya Bhaskar. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર Players List: , રસેલ, લિન, દિનેશ કાર્તિક, ઉથપ્પા, કુલદીપ, ચાવલા, રાણા, કમલેશ નાગરકોટી, શિવમ માવી, જોનસન, શુભમન ગિલ, , રિંકુ સિંઘ, કેમરોન ડેલપોર્ટ, જેવન સીઅરલેસ અપૂર્વ વાનખેડે, ઇશાક જગ્ગી, ટોમ કર્રન ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ Players List: એમએસ ધોની, જાડેજા, રૈના, બ્રાવો, કર્ણ શર્મા, વોટસન, ઠાકુર, અંબાતી રાયુડૂ, વિજય, હરભજન, ડુ પ્લેસિસ, માર્ક વુડ, સેમ બિલિંગ્સ, તાહિર, મિશેલ સેન્ટનર, લુંગી નગીડી, આસીફ કેએમ, એન.જગદિશન, કનિષ્ક શેઠ, મોનુ સિંઘ, ધ્રુવ શૌરી, ક્ષિતિજ શર્મા, ચૈતન્ય બિશ્નોઇ IPL 2018 Point Table: Pos. Team P W L D Pts 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 2 4 ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ 1 1 0 0 2 5 1 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 7 રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ 1 0 1 0 0 8 1 0 1 0 0

CSK Vs KKR Live Score Of IPL 2018: Today MS Dhoni Chennai Super Kings Vs Dinesh Kartik Kolkata Knight Riders from Chennai. Watch IPL 11 CSK Vs KKR Match Live Streaming.