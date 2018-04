ચહલનો ફની ડાન્સ જોઈને હસવું ના રોકી શક્યો વિરાટ, જુઓ વીડિયો

વિરાટ કોહલી મેદાન ઉપરાંત સોશ્યલ મીડિય પર પણ હમેશા છવાયેલો રહે છે.થોડા સમય પહેલા રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોરે. પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. આ વીડિયોમાં વિરાટ કોહલી પોતાના આરસીબીના સાથી ખેલાડી યજુવેન્દ્ર ચહલ અને મેક્યૂલમ સાથે સ્ટેજ પર ડાન્સ કરતાં જોવા મળી રહ્યાં છે. આ સમયે ચહલના ડાન્સ સ્ટેપ જોઈને વિરાટ પોતાનું હસવું રોકી શકતો નથી અને સ્ટેજ પર જ ખડખડાટ હસી પડે છે. IPLને શરૂ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે વિરાટ એન્ડ કંપની પ્રેક્ટિસમાં જોર લગાવી રહી છે. કેપ્ટન વિરાટ પણ હાલ મેદાન પર કલાકો સુધી પરસેવો પાડી રહ્યો છે. બેંગ્લોરની ટીમ અત્યાર સુધી એક પણ વખત ચેમ્પિયન નથી બની ત્યારે જોવું રહે છે કે આરસીબી આ વખતે ટ્રોફી જીતે છે કે પછી દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ખાલી હાથે પાછુ ફરવું પડશે?

