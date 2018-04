કોણ છે ચેન્નઈનો આ નવો પ્લેયર? જે ચેમ્પિયન બ્રાવોથી પણ છે વધુ શક્તિશાળી

IPLની પહેલી મેચમાં ચેન્નઈએ મુંબઈ સામે 1 વિકેટથી રોમાંચક જીત મેળવી.મેચમાં બ્રાવોની 68 રનની ઈનિંગનાં ચારેયકોરથી વખાણ થઈ રહ્યાં છે. પરંતુ ચેન્નઈની ટીમાં હવે એક નવો ધુરંધર પ્લેયર આવી ગયો છે. જે બ્રાવો કરતા પણ વધુ શક્તિશાળી છે. થોડા સમય પહેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. જેમાં બ્રાવો અને હરભજન વજનદાર ડંબેલ્સ ઊંચકવાની કોશિશ કરી રહ્યાં છે, પરંતુ વજન વધુ હોવાથી તેઓ સફળ નથી થતા. આ સમયે ત્યાં ચેન્નઈની ટીશર્ટ પહેરેલો એક હેલમેટ ધારી પ્લેયર આવી ચઢે છે અને ખૂબ જ આસાનીથી તે ડંબેલ્સને ઉંચકીને સાઈડમાં મુકીને જતો રહે છે. આ જોઈને હરભજન અને બ્રાવો બન્ને આશ્ચર્યચક્તિ થઈ જાય છે. વીડિયોમાં આ ખેલાડી વિશે જાણકારી નથી આપવામાં આવી. ત્યારે હવે જોવું રહ્યું કે કોણ છે ચેન્નઈનો આ નવો પ્લેયર?

ipl 11, chennai super kings, mumbai indians, new player, harbhajan singh, bravo, આઈપીએલ 11, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, હરભજન સિંઘ, બ્રાવો this new player of Chennai super kings beat the bravo in weight lifting, who is he?